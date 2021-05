Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il tasso di incidenza è pari al 4,29%. Negli ospedali calano i posti occupati in terapia intensiva e i ricoveri in degenza

Nelle ultime ore sono 477 i casi di Covid-19 registrati in Campania su 11.115 tamponi molecolari esaminati, il tasso di incidenza è pari al 4,29%. Negli ospedali calano i posti occupati in terapia intensiva e i ricoveri in degenza.

Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime ore sono 477 i casi positivi su 11.115 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è, dunque, pari al 4,29% rispetto al 4,03% precedente. I morti sono 15. Le persone guarite sono 1.258. Negli ospedali calano i posti occupati in terapia intensiva, 69, e i ricoveri in degenza: oggi sono 761.