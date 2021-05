Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 943 i positivi al Covid in Campania registrati ieri: di questi - recita il bollettino dell'Unità di Crisi - sono 591 gli asintomatici e 352 i sintomatici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Sono 943 i positivi al Covid in Campania registrati ieri: di questi - recita il bollettino dell'Unità di Crisi - sono 591 gli asintomatici e 352 i sintomatici. I deceduti sono 54 (30 nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza). Il totale dei deceduti sale a 6.690 I guariti sono 1.896, il totale sale a 314.033. Per quanto concerne il report dei posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli di terapia intensiva occupati 113. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160; quelli di degenza occupati 1.365.