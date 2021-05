Vaccini, De Luca annuncia: "Capri è Covid Free"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a Capri ha annunciato il completamento della vaccinazione dei residenti dell'isola. "Capri è immunizzata - ha detto ai giornalisti, prima di un incontro pubblico in 'piazzetta' con i sindaci dell'isola - è essenziale per la stagione turistica, perché gli operatori selettore debbono programmare la stagione entro maggio. Tra due settimane contiamo di fare lo stesso a Ischia". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - QUANDO MI VACCINO? - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

Ai turisti: "Orgogliosi di avervi qui"

Inoltre, De Luca ha inserito un passaggio in inglese nel suo intervento a Capri, rivolgendosi ai turisti: "Siamo orgogliosi di avervi qui. Vi aspettiamo in Campania come turisti e come amici " ha detto. Poi, a discorso finito, ha accennato con lo chansonnier Guido Lembo una strofa di "Malafemmina". De Luca ha poi proseguito la visita sull'isola recandosi ad Anacapri.