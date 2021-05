Mondragone, uccise 93enne: 86enne condannato a 14 anni di carcere

L’uomo è stato riconosciuto responsabile della morte dell’anziano, ucciso con un taglierino nella sua abitazione a Mondragone il 21 ottobre del 2019 Condividi:

È stato condannato a quattordici anni e tre mesi di carcere dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'86enne F.P., che è stato riconosciuto come responsabile della morte dell'anziano amico di 93 anni Pantaleo Di Pilato, ucciso con un taglierino nella sua abitazione in via Marechiaro a Mondragone (in provincia di Caserta) il 21 ottobre del 2019.

Il delitto approfondimento Anziano trovato morto in casa a Mondragone: ha ferite da arma taglio La vittima fu colpita molte volte sul collo e sul volto e fu trovata dai carabinieri in una pozza di sangue. Si capì subito che non si trattava di rapina, visto che la porta d'ingresso non era stata forzata e dalla casa non mancava nulla. La svolta delle indagini è avvenuta poche ore dopo il fatto: l’86enne fu fermato e confessò dopo un lungo interrogatorio, finendo ai domiciliari.