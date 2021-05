Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Afflusso record con ben 1.600 persone ai due centri vaccinali di Capri e Anacapri nella domenica dedicata a tutti coloro già registrati sulla piattaforma regionale ma non ancora convocati con sms e a coloro che ancora non si erano registrati ma intenzionati a sottoporsi al vaccino anti Covid.

Intanto, ieri sono stati 1.352 i nuovi contagi in Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:18 - A Capri in 1.600 per dosi vaccino, molti giovani in fila

