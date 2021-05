Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 137 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva mentre calano quelli in degenza, 1.452

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, sono 1.898 i casi positivi (610 sintomatici) su 20.727 tamponi molecolari esaminati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:49 - Lutto nel Casertano, morto finanziere

Lutto a Caiazzo (Caserta) per la morte per Covid del 57enne Antonio Franco, appuntato scelto della guardia di finanza deceduto a Torino, dove viveva e prestava servizio. A darne notizia su Facebook il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, che ricorda il finanziere "appena 57enne, figlio del caro Mario. A tutta la sua famiglia, ai fratelli e al papà, desidero esprimere il mio affetto e la mia vicinanza, unitamente a tutta l'amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza". "Un anno di pandemia - aggiunge il primo cittadino - ci ha messo di fronte a scene terribili e il pensiero va a chi è rimasto qui con il suo dolore ma anche a chi è finito da solo in un letto d'ospedale".



8:11 - In Campania 1.898 su 20.727 tamponi molecolari

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, sono 1.898 i casi positivi (610 sintomatici) su 20.727 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è del 9.15 %. In calo le vittime, 24, mentre i guariti sono 2.371. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 137 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva mentre calano quelli in degenza, 1.452.