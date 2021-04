Coronavirus, De Luca: “Capri sarà Covid free dalla prossima settimana”

"La settimana successiva lo sarà Ischia e poi daremo priorità alle categorie turistiche delle altre zone come il Cilento e la Costiera Sorrentina", ha aggiunto il presidente della Regione Campania

"La prossima settimana Capri sarà isola Covid free e faremo una campagna di promozione mondiale", ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta settimanale sui social per fare il punto sull'emergenza sanitaria in corso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA DIRETTA DI DE LUCA) "La settimana successiva lo sarà Ischia - ha aggiunto De Luca - e poi daremo priorità alle categorie turistiche delle altre zone come il Cilento e la Costiera Sorrentina".