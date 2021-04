Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sarà Procida la prima isola italiana covid free: lo ha annunciato il sindaco Dino Ambrosino spiegando che, dopo aver terminato le vaccinazioni per i procidani over 60, oggi entrerà nel vivo la campagna di vaccinazione di massa con la quale entro sabato sarà somministrata la prima dose all'intera popolazione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:16 - Vaccini: sindaco Procida, sarà prima isola covid free

Sarà Procida la prima isola italiana covid free: lo ha annunciato il sindaco Dino Ambrosino spiegando che, dopo aver terminato le vaccinazioni per i procidani over 60, oggi entrerà nel vivo la campagna di vaccinazione di massa con la quale entro sabato sarà somministrata la prima dose all'intera popolazione isolana. I cittadini che si sono registrati sulla piattaforma internet regionale saranno convocati via mail dall'Asl Napoli 2 Nord presso la sede del Municipio, dove saranno temporaneamente sospese le abituali attività di ufficio rivolte al pubblico per effettuare le vaccinazioni. "Con questa operazione, e grazie all'efficace coordinamento con il direttore sanitario dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio d'Amore, Procida si candida a essere la prima isola covid free d'Italia", ha concluso il primo cittadino procidano.