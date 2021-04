Incendio in casa nel Beneventano, morto 89enne

È avvenuto a Ponte. La vittima è un docente in pensione mentre la badante, che dormiva al piano superiore dell'abitazione, si è salvata dal rogo

Un uomo di 89 anni, Antonio Pica, docente in pensione, è morto in un incendio scoppiato nella sua abitazione a Ponte, in provincia di Benevento, dove viveva accudito da una badante a causa delle sue condizioni di salute.

L'incendio

Secondo una prima ricostruzione, l'89enne dormiva al piano terra vicino al camino dove, intorno alle cinque di stamattina, sono divampate le fiamme che hanno provocato il rogo. La badante, che dormiva al piano superiore dell'abitazione, si è invece salvata. A nulla sono valsi i soccorsi dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 e dei carabinieri che indagano sulle cause dell'incendio.