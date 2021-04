Carinaro, imprenditore gambizzato: ipotesi Camorra

La polizia indaga a tutto campo sul ferimento a colpi d'arma da fuoco di un imprenditore 51 enne avvenuto ieri nella zona industriale di Carinaro, nel Casertano. L' indagine è stata inviata anche alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, perché non si può escludere che l'atto abbia una matrice camorristica e sia legato a vicende di natura estorsiva. Con il passare delle ore ha perso forza l'ipotesi della tentata rapina: questo dopo che i poliziotti hanno ascoltato il 51 enne e il suo dipendente che era in un furgone carico di pellami e dopo aver visto le immagini del ferimento riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

La vicenda

Il ferimento è avvenuto all'esterno di un calzaturificio, dove il commerciante era atteso per un appuntamento di lavoro. L'' imprenditore c'è arrivato con la sua "Smart", mentre il dipendente era in un furgone carico di merce da far vedere al cliente. Non appena il commerciante è sceso dall' auto, sono arrivati due uomini, con volto coperto da sciarpe, a bordo di una "Fiat 500"; uno dei due è sceso e ha sparato due colpi di pistola , uno dei quali ha ferito il 51enne a un polpaccio. Il commerciante è stato condotto all'ospedale di Aversa dove è stato operato ed è tuttora ricoverato. Le sue condizioni comunque sono buone.