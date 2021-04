Carinaro, imprenditore ferito: al vaglio tentata rapina

L'uomo è stato portato all'ospedale di Aversa dove è tuttora ricoverato in stato di choc, con una ferita al polpaccio. Non è in pericolo di vita

Un imprenditore di 51 anni è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco a Carinaro, nel Casertano. Poi è stato poi portato all'ospedale di Aversa dove è tuttora ricoverato in stato di choc, con una ferita al polpaccio, ma non è in pericolo di vita. La polizia sta facendo gli accertamenti. L'uomo è stato ferito in strada, forse dopo un tentativo di rapina.