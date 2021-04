Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In merito alla situazione degli ospedali, resta invariato a 160 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva al pari di quelli della degenza, 1.586

In aumento il numero dei casi positivi al Covid in Campania. Secondo i dati dell'Unità di Crisi della Regione Campania, sono 2.258 i positivi nelle ultime 24 ore (734 sintomatici) su 19.536 tamponi molecolari esaminati (tasso di incidenza era dell'11,55%). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:20 - In aumento casi positivi in Campania, sono 2.258

In aumento il numero dei casi positivi al Covid in Campania. Secondo i dati dell'Unità di Crisi della Regione Campania, sono 2.258 i positivi nelle ultime 24 ore (734 sintomatici) su 19.536 tamponi molecolari esaminati (tasso di incidenza era dell'11,55%). 55 i decessi - 36 deceduti nelle ultime 48 ore, 19 deceduti in precedenza ma registrati l'altro ieri - e 2.571 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, resta invariato a 160 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva al pari di quelli della degenza, 1.586.

7:16 - Assembramenti a Napoli per ristorante, intervento forze ordine

Un massiccio intervento delle forze dell'ordine - con il coinvolgimento di diverse volanti di carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale - è stato effettuato nel centro di Napoli nella tarda serata di ieri a causa di assembramenti nei pressi di un noto ristorante. Ci sono stati momenti di tensione, riferisce il comandante della Municipale, il quale sottolinea che "i fatti si sono svolti anche dopo le 23 quando in zona rossa non è possibile effettuare neppure l'asporto", e "senza dimenticare che dopo le 22 non è possibile circolare". "Per i gestori del locale che vendevano da asporto oltre l'orario consentito scatterà la multa e un periodo di chiusura dell'attività".