Covid Campania, De Luca: “Alto numero di sintomatici”

Il numero dei positivi resta abbastanza stabile, "oscilla tra i 1.800 e i 2.000" ma in Campania, a detta del governatore Vincenzo De Luca, c'è un "dato anomalo, il numero dei sintomatici che sono circa 300. C'è da dire che molti sono pauci sintomatici - ha aggiunto poi aggiunto De Luca nelle consueta diretta sui social per fare il punto sull'emergenza Covid - stiamo cercando di capire perché questo numero alto di sintomatici e crediamo sia determinato dalle varianti che sono più aggressive soprattutto verso i più giovani". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

15:50 - De Luca: "C'è problema migranti irregolari: vanno vaccinati"

C'è un problema 'delicato', in merito alla campagna di vaccinazione, che per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, va affrontato: "gli extracomunitari irregolari che sfuggono al controllo, non si presentano per paura di essere individuati e che vanno vaccinati per questa estate, soprattutto il personale che viene utilizzato nelle aziende agricole". "Non possiamo avere diffusori di contagio a ruota libera - ha spiegato De Luca - stiamo lavorando per aprire, almeno nelle zone di maggiore presenza, come la Piana del Sele e l'area Casertana, dei centri di vaccinazione per questa estate da gestire in collaborazione con la Caritas associazioni di volontariato, in maniera anche riservata. L'importante è non avere in circolazione persone che diffondono il contagio".

15:27 - De Luca: “Il commissario dica quali e quanti vaccini sono stati consegnati”

"Chiediamo al commissario un'altra operazione di trasparenza: pubblicare i dati dei vaccini consegnati in tutta Italia ma spiegare anche quali vaccini sono stati consegnati", ha detto De Luca. "La Campania è il 9,6% della popolazione italiana, quindi dobbiamo avere il 9.6% di tutti i vaccini ma vogliamo anche avere il 9,6% di ogni vaccino, per il Moderna ad esempio abbiamo ricevuto poche dosi", ha aggiunto.

15:18 - “L'obiettivo è di immunizzare i campani entro fine estate”

"Immunizzare i cittadini campani per fine estate". E' l'obiettivo del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Dobbiamo essere in grado di fare 70mila vaccini al giorno, ora che abbiamo la disponibilità dei medici - ha spiegato - significa oltre 2mila al mese e significa che per l'estate, al massimo in autunno, completiamo l'immunizzazione, cioè due dosi, a tutti i cittadini campani. Dobbiamo farcela". "Entro aprile l'obiettivo è immunizzare le isole di Capri, Ischia e Procida in modo da tutelare la stagione turistica", ha poi aggiunto De Luca. "Contemporaneamente vorremo far partire la campagna di vaccinazione per il personale alberghiero delle costiere e di Napoli e poi delle zone industriali e commerciali - ha sottolineato - C'è un problema che dobbiamo risolvere, gli extracomunitari irregolari".

15:12 - De Luca: “Tenuta intensive in Campania migliore delle zone arancioni”

"C'è, da un punto di vista dei dati essenziali, una tenuta della terapia intensiva, abbiamo la metà di terapie occupate rispetto a chi è in zona arancione. E c'è anche un numero dei decessi, 5400, sei volte in meno della Lombardia, la metà del Veneto ed Emilia e Piemonte". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.