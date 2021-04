Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Cala anche se di poco l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva (155). E cala anche l'occupazione dei posti letto in degenza (1.558)

Resta stabile, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore i casi positivi sono 2.057 (722 sintomatici) su 18.513 tamponi molecolari esaminati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:15 - In Campania la curva dei contagi resta stabile

Resta stabile, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore i casi positivi sono 2.057 (722 sintomatici) su 18.513 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è all'11,11% . 57 i decessi e 2.979 le persone guarite. Cala anche se di poco l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva (155). E cala anche l'occupazione dei posti letto in degenza (1.558).