Napoli, sgomberata l’Accademia di Belle Arti occupata dagli studenti

E' stata sgomberata dalla polizia nella notte la sede dell'Accademia di Belle Arti a Napoli, occupata dagli studenti lo scorso 18 febbraio. Una ventina di ragazzi si trovava nella struttura al momento delll'operazione. Una giovane è stata portata in Questura per l'identificazione. In seguito, gli studenti hanno iniziato un blocco stradale ed annunciato una conferenza stampa. Gli occupanti denunciavano gravi disservizi che danneggiavano lo studio nell'istituzione universitaria per l'alta formazione artistica.