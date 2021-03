Cade in un burrone per tentare di salvare il cane, ferito 44enne

È accaduto oggi in località Monte Finestra, nel comune di Cava de' Tirreni. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Salerno. Per l’animale non c’è stato invece nulla da fare

Un 44enne, residente nel Salernitano, è rimasto ferito quest’oggi mentre cercava di salvare il suo cane, caduto in un burrone mentre stava percorrendo insieme a lui un sentiero montano in località Monte Finestra, nel comune di Cava de' Tirreni (Salerno). L'uomo, nel tentativo di recuperare l'animale, è caduto a sua volta nel vuoto per circa 15-20 metri. Il 44enne è stato soccorso da un elicottero del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Una volta recuperato, l’escursionista, ferito ma cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Salerno. Per il cane non c'è stato nulla da fare.