Napoli, presidio Whirlpool: prefetto riceve una delegazione di operai

La delegazione ha formulato l’auspicio della pronta ripresa del confronto sulla questione nell’ambito del tavolo istituito presso il ministero dello Sviluppo economico. Il prefetto ha espresso vicinanza ai lavoratori, in presidio quest’oggi in piazza del Plebiscito

Nella mattinata odierna una delegazione sindacale rappresentativa dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool-Emea di Napoli, in presidio dinanzi al Palazzo del Governo, è stata ricevuta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini.

La delegazione ricevuta

I segretari confederali di categoria hanno rappresentato il persistere dello stato di tensione dei circa 400 lavoratori coinvolti nella dismissione dello stabilimento, che si inquadra in un contesto sociale ed economico già fortemente critico. La delegazione, richiamando la manifestazione nazionale prevista per la giornata di domani, ha formulato l'auspicio della pronta ripresa del confronto sulla questione nell'ambito del tavolo istituito presso il ministero dello Sviluppo economico. Il Prefetto ha espresso vicinanza ai lavoratori comunicando che saranno sensibilizzate al riguardo le autorità di Governo.

Il presidio

Il presidio dei lavoratori Whirlpool, promosso da Fim Fiom e Uilm, si è svolto questa mattina in piazza del Plebiscito per sollecitare la Prefettura a "intervenire sul Governo affinché al più presto - così come precisato da Fim Fiom e Uilm nella lettera consegnata in un incontro che si è tenuto al palazzo di governo - ci sia una convocazione di un incontro sindacale per poter ripresentare le ragioni del nostro No alla chiusura di Napoli e dimostrare il lento disimpegno dall'Italia che in tutti i siti si sta registrando con azioni sistematiche che contraddicono impegni ed accordi". Domani mattina da Napoli una delegazione di via Argine prenderà parte a Roma a un presidio promosso da Fim Fiom Uilm al Mise sulle vertenze ancora aperte del settore metalmeccanico.

Fiom Napoli: “Necessità di confronto con ministro Giorgetti”

"Abbiamo ribadito la necessità - ha riferito il segretario generale della Fiom di Napoli, Rosario Rappa - di avere con il ministro Giorgetti un confronto per poter spiegare il nostro punto di vista: Whirlpool deve rimanere a Napoli a produrre lavatrici". "Il ministro - ha aggiunto Rappa - ha detto al governatore De Luca che saremo convocati quando avrà una soluzione. Qualunque soluzione deve passare da un confronto preventivo con noi, non può esistere che qualcuno trovi una soluzione senza interloquire con le organizzazioni sindacali".

Cgil Napoli e Campania: “Città punto di ripartenza”

"Non avevamo espresso ottimismo - ha ricordato il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci - dopo il primo incontro con il ministro Giorgetti, iniziativa comunque apprezzabile, nel giorno del suo insediamento. La nostra preoccupazione oggi è rafforzata dal fatto che Whirlpool, in queste settimane, sta andando sempre di più verso una scelta di disimpegno dall'Italia. Quando in un tavolo nazionale non si parla più solo di Napoli, ma anche degli altri siti, allora la preoccupazione aumenta. E siccome quella della Whirlpool Napoli è stata una vertenza nazionale, oggi a maggior ragione Napoli può essere un punto di ripartenza per gli stabilimenti di tutto il gruppo".

Uilm Campania: “Giorgetti ci convochi al più presto”

"Chiediamo al ministro Giorgetti di convocarci al più presto. Non vorremmo essere passati dal governo dei poco autorevoli al governo degli autoreferenziali". È quanto ha affermato il segretario generale aggiunto della Uilm Campania, Antonio Accurso, a margine del. "Se trovano una soluzione - ha aggiunto Accurso - la devono discutere con il sindacato e non portarci un pacchetto preconfezionato". "A più di un mese dal primo incontro con il ministro Giorgetti - ha detto il segretario generale della Fim Cisl di Napoli, Biagio Trapani - stiamo ancora aspettando un tavolo per sapere a che punto è la situazione. Se questo doveva essere il governo della discontinuità rispetto al passato, si sta verificando nettamente il contrario. E il silenzio in cui è caduto Giorgetti ci preoccupa. Queste persone meritano una risposta e la meritano subito".

Sgambati: “Giorgetti non può continuare a disattendere impegni”

"Il ministro Giorgetti non può continuare a disattendere gli impegni presi con i lavoratori e le lavoratrici Whirlpool”. È quanto afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, che questa mattina ha partecipato al presidio che hanno tenuto i lavoratori Whirlpool di Napoli, nei pressi della sede della Prefettura, in piazza Plebiscito. "I lavoratori aspettano risposte, certezze, è necessario riattivare un tavolo Whirlpool presso il Ministero, così come per le altre vertenze calde della nostra regione, afferma Sgambati, anche perché la proroga dei licenziamenti, non può durare in eterno."