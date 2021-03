Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sale l'occupazione dei posti letto, sia in terapia intensiva (161, +6) che in degenza (1.575, +6)

A quasi due settimane dall'entrata in vigore della zona rossa resta sui dati elevati dell'ultimo periodo la diffusione del Covid in Campania. Sono 2.196, di cui 648 sintomatici, i nuovi positivi su 20.921 tamponi molecolari eseguiti: il tasso di incidenza risulta del 10,49%. Nel bollettino dell'Unità di crisi anche 28 vittime e 1.611 guariti. Sale l'occupazione dei posti letto, sia in terapia intensiva (161, +6) che in degenza (1.575, +6).