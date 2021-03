Covid Campania, la diretta di De Luca: "Su scuola mesi di vacuità"

"Abbiamo assistito al mercato dei vaccini e scontato una mancata decisione su un punto fondamentale cioè organizzarci per produrre in Italia i vaccini - ha affermato De Luca -. Questa era la cosa principale da decidere"

"Ieri è stata una giornata triste. In questo anno tante cose si potevano evitare con scelte più responsabili, con zone rosse da istituire subito per esempio avremmo evitato tanti morti. Penso anche al mondo della scuola dove abbiamo scontato mesi di vacuità e impreparazione". Lo sostiene il presidente della regione, Vincenzo De Luca, intervenuto in diretta Facebook per il consueto aggiornamento settimanale sulla situazione legata all’emergenza Covid.

Abbiamo scontato la mancata decisione sulla produzione in Italia dei vaccini

"Abbiamo assistito al mercato dei vaccini e scontato una mancata decisione su un punto fondamentale cioè organizzarci per produrre in Italia i vaccini - ha affermato De Luca -. Questa era la cosa principale da decidere. Avremmo impiegato sei mesi ma evitato un po' di morti. E questo è stato il principale errore fatto dall'Italia".