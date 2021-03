Salerno, sequestrata autocisterna con quasi 30mila litri di gasolio

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno ha denunciato il conducente di un'autocisterna, al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati circa 30mila litri di gasolio per autotrazione sottratto all'accertamento e al pagamento delle accise.

L’intervento

Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore (in provincia di Salerno), impegnate in un servizio di controllo economico del territorio di Roccapiemonte, hanno fermato il veicolo in transito su una strada di periferia. Dalla documentazione di accompagnamento esibita dal conducente - un 39enne di origini napoletane - sono emerse delle incongruenze in merito sia alla targa del mezzo sia dell'autista.