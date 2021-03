Napoli, neonato ustionato: potestà tolta a genitori prima del parto

La potestà genitoriale era stata sospesa lo scorso 10 marzo, qualche giorno prima della nascita del piccolo, di cui non c’è traccia all’anagrafe in quanto non registrata. In corso gli accertamenti sulla dinamica dei soccorsi

La potestà genitoriale del padre e della madre del neonato ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Santobono di Napoli, a causa delle ustioni che gli sono state riscontrate dai medici sul corpo, è stata sospesa dall'autorità giudiziaria lo scorso 10 marzo, qualche giorno prima della nascita del piccolo, di cui non c'è traccia all'anagrafe in quanto non registrata. La coppia, a cui già erano stati tolti due figli, rispettivamente di un anno e mezzo e di quattro anni, ritenevano che la stessa sorte sarebbe toccata anche al neonato e per questo hanno fatto di tutto per tenerla nascosta. E infatti, da quanto è emerso, entrambi hanno rifiutato il ricovero quando il 118 si è recato nella loro abitazione di Portici (in provincia di Napoli) dove i sanitari hanno trovato il cordone ombelicale e la placenta. Accertamenti sono in corso circa la dinamica dei soccorsi.

L’interrogatorio del padre

Durante l'interrogatorio, il padre 46enne del piccolo più volte è caduto in contraddizione avvalorando l'ipotesi che gli inquirenti hanno formulato circa il movente delle loro azioni: tenersi a tutti i costi quel figlio. Ma il taglio del cordone ombelicale, praticato da mani inesperte, ha esposto il neonato al pericolo di infezione e verosimilmente, l'uso di disinfettanti inappropriati ha fatto il resto, costringendo la coppia a chiamare i soccorsi. L’uomo e la madre 36enne stavano insieme da circa sei anni. Entrambi avevano avuto dei figli dalle loro precedenti relazioni che l'autorità giudiziaria ha affidato ai rispettivi ex compagni.