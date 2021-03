Ruba 9mila euro a un’anziana, 42enne arrestato nel Salernitano

Si è spacciato per il figlio di un parente trasferitosi nel Nord Italia da anni e, dopo averla abbindolata, si è fatto accompagnare a casa rubandole contanti per un totale di novemila euro. Un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per aver derubato un'anziana lo scorso mese di gennaio a Teggiano, in provincia di Salerno. L’uomo, residente a Napoli, ha avvicinato per strada la vittima, che ingenuamente si è recata presso la propria abitazione facendosi accompagnare dal 42enne.

L’arresto

Dopo aver carpito la fiducia della donna, il malvivente è riuscito a scoprire il posto in cui custodiva il denaro contante. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, dopo aver visionato le immagini di alcune telecamere ubicate in paese, sono risaliti alla targa dell'auto a noleggio utilizzata dal ladro e lo hanno identificato. Il 42enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Poggioreale. È accusato di furto in abitazione.