Battipaglia, badante salva due anziani da un incendio in casa e muore

Una donna bulgara di 57 anni è morta in un incendio divampato questa mattina in un'abitazione di via Padova a Battipaglia (Salerno). La vittima lavorava come badante per due coniugi di 88 e 86 anni. Secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe messo in salvo i due anziani, poi sarebbe rientrata in casa per tentare di recuperare qualcosa ma non sarebbe più riuscita a uscire dall'edificio perdendo la vita. I due coniugi sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale a Battipaglia ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. La salma della 57enne è stata affidata al medico legale per un primo esame esterno.

L'incendio

L'incendio, secondo i primi rilievi effettuati da carabinieri e vigili del fuoco, è stato provocato dal malfunzionamento di una stufa a Gpl che era accesa in camera da letto. Gli investigatori hanno appurato che non vi è stata perdita di gas e che le fiamme potrebbero essere state innescate da qualcosa netrato in contatto con la stufa. Il rogo ha interessato l'intera abitazione che è quasi totalmente carbonizzata.