Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, in Campania si sono registrati 2.519 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:34 - Ladri di gel igienizzante bloccati in supermercato di Casoria

Avevano fatto incetta di gel igienizzante per le mani (57 confezioni), oltre che di creme per le mani (24 confezioni) e alimenti per oltre 300 euro, i due soggetti arrestati dai carabinieri dopo aver razziato un supermercato di via Padula, a Casoria (Napoli). Ai domiciliari per concorso in furto aggravato - in attesa dell'udienza di convalida - sono finiti due uomini di 35 e 26 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. La merce è stata restituita. I due, zaino in spalla, avevano varcato le barriere delle casse con le sacche piene quando sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Arpino di Casoria chiamati dal titolare dell'attività che si era insospettito per il loro comportamento tra le corsie.

8:32 - Afragola, nell'ultima settimana 117 contagiati

I dati dell'ultima settimana estrapolati dal portale E-Covid della Regione Campania e riferiti al 25 febbraio, indicano che 117 cittadini sono risultati contagiati dal virus e 99 i guariti. Ne dà notizia il Comune di Afragola (Napoli). Le persone attualmente positive sono 449; le guarite sono 2.543. Il numero totale dei tamponi effettuati è di 16.565 mentre 40 sono i deceduti.