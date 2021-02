Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Lezioni in presenza sospese da oggi e fino al 14 marzo, tranne nelle Scuole dell'Infanzia e per i diversamente abili. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:24 - San Giorgio a Cremano, scuole in dad fino al 14 marzo

Lezioni in presenza sospese da oggi e fino al 14 marzo, tranne nelle Scuole dell'Infanzia e per i diversamente abili. E ancora, parchi chiusi il pomeriggio e divieto di stazionamento in alcune strade della movida nei fine settimana. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli), Giorgio Zinno, riassume nella video diretta su Facebook i contenuti dell'ordinanza. A preoccupare è la variante inglese, il pericolo che possa diffondersi soprattutto nelle scuole. Da oggi dunque le lezioni in presenza saranno sospese in tutte le scuole primarie e secondarie del territorio, fatta salva l'eccezione per i diversamente abili o affetti da disturbi dello spettro autistico che potranno continuare a recarsi in classe. Per gli alunni verrà attivata la modalità della didattica a distanza. Resteranno regolarmente aperte le Scuole dell'Infanzia da 0 a 6 anni. I parchi cittadini saranno chiusi il pomeriggio dalle 14 e, qualora dovessero verificarsi assembramenti, anche la mattina. Parchi chiusi anche il sabato e la domenica dalle 11 in poi. Altro capitolo, la movida. Il sindaco vieta lo stazionamento dalle 19 alle 22 nei week end in alcune strade della movida dove insistono pub e ristoranti, frequentati dai giovanissimi soprattutto nei fine settimana ovvero nei perimetri compresi tra via Moro, via San Giorgio Vecchio e Beata Maria della Passione, tra piazza G.Bruno, via Pittore e via San Giorgio Vecchio, nell'area compresa tra via Salvatore Di Giacomo, Via Manzoni, via Carducci e via Salvator Rosa e piazza Trieste e Trento.

7:20 - Ischia, maestra positiva: quattro classi in isolamento

Quattro classi della scuola elementare Marconi di Ischia sono state poste in isolamento a seguito della positività di una docente. La preside ha comunicato la notizia ai genitori e agli altri docenti, specificando pure che gli alunni seguiranno la didattica a distanza. Nel frattempo è stata disposta la sanificazione delle aule. La docente risultata positiva non frequentava la scuola già da alcuni giorni e la quarantena fiduciaria dovrà essere osservata sino al 4 marzo prossimo.