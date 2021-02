Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ben 2.185 positivi in Campania con una curva in aumento. Questo è quanto emerge dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione. 303 casi sono stati identificati da test antigenici rapidi. In totale si sono registrati 1.763 asintomatici e 119 sintomatici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:30 - In Campania 2.185 positivi su oltre 21mila tamponi

Ben 2.185 positivi in Campania con una curva in aumento. Questo è quanto emerge dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione. 303 casi sono stati identificati da test antigenici rapidi. In totale si sono registrati 1.763 asintomatici e 119 sintomatici. I tamponi del giorno sono 21.366 (di cui 3.568 antigenici). Il totale dei positivi finora registrati è di 257.939 (di cui 4.794 antigenici). Il numero complessivo di tamponi è di 2.842.283 (di cui 90.890 antigenici). Si registrano altre 40 vittime. Il totale dei morti è di 4.219. I guariti sono 848 per un totale di 181.890. Per quanto riguarda il report dei posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva occupati sono 130 sui 656 disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (tra Covid ed offerta privata), quelli occupati 1.319.