Covid Campania, de Magistris: "Verosimile ritorno a zona rossa"

Così il sindaco di Napoli, analizzando l’andamento dell’epidemia in città e in regione: “È chiaro che i contagi stanno salendo”

"È chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa". È quanto ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Crc analizzando l'andamento dell'epidemia da Covid a Napoli e in Campania.