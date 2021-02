Modifica arma giocattolo in pistola vera nel Napoletano, arrestato

Un uomo di 31 anni, N.D.A., di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Gragnano dopo essere stato sorpreso in possesso di una pistola giocattolo 357 Magnum modificata affinché sparasse come una vera arma da fuoco.

La perquisizione

Durante la perquisizione nell'abitazione dell'uomo i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche nove cartucce e materiale sufficiente a fabbricare artigianalmente le munizioni: 20 grammi di polvere nera, 90 grammi di pallini in acciaio, 164 inneschi e attrezzi vari per la pulizia e la modifica delle armi. Il 31enne è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.