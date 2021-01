Covid Napoli, festa di compleanno tra studenti: 42 multati

I giovani erano quasi tutti studenti Erasmus e stavano festeggiando in un centro culturale della città: oltre alle sanzioni, è stata chiusa temporaneamente l’attività

In 42, quasi tutti studenti Erasmus, stavano festeggiando un compleanno in un centro culturale di Napoli. I carabinieri sono intervenuti sul posto nella serata di ieri e hanno multato tutti. È stata inoltre chiusa temporaneamente l'attività (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

L’intervento dei carabinieri

Sono stati i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli ad intervenire in via Nuova Santa Maria Ognibene, poco prima di mezzanotte, dove era stata segnalata una festa. I militari hanno infatti trovato festeggiamenti di compleanno in corso. La maggior parte ha provato a fuggire, ma sono stati tutti identificati. Quasi tutti giovani studenti stranieri del progetto Erasmus, stavano festeggiando il 27esimo compleanno di uno dei presenti. Sono stati tutti sanzionati secondo le normative anti contagio. Multato anche il locatario del centro culturale, un 47enne di origini domenicane.