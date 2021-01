Covid, omelia no vax a Paduli. Il sindaco: "Non ci rappresenta"

Omelia no vax a Paduli. Il parroco di Sant'Arcangelo Trimonte, che temporaneamente sostituiva il sacerdote in carica durante la messa serale, nel suo discorso ha parlato del Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA) e dei vaccini affermando che "voi pensate che chi sta inventando i vaccini lo fa per il vostro bene e credete ancora di più che, dopo aver iniettato quel poco di porcheria, fatta anche con gli aborti, non potete più morire. Eppure, ed è realtà, è sui giornali, un uomo, nonostante il vaccino il giorno prima, è morto di infarto. Pensava che si era salvato, il giorno dopo lo hanno messo nella bara".

Il sindaco: "Abbiamo un'idea opposta"

Il primo cittadino, Domenico Vessichelli, ha dichiarato di avere sui vaccini "un'idea opposta. È l'unica strada per la salvezza, anzi siamo preoccupati per il ritardo nella consegna delle dosi. Anche il nostro parroco è rimasto perplesso da queste parole - ha aggiunto -. Ci tengo solo a dire che non voglio che Paduli venga strumentalizzata da una persona che ha parlato a titolo puramente personale e che non rappresenta la nostra comunità"