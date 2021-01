Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Un focolaio di Covid-19 è scoppiato nella casa di riposo per anziani di Sant'Arsenio, in provincia di Salerno. Positivi sono risultati 12 su 13 ospiti che hanno effettuato il tampone molecolare.

Intanto, ieri sono stati 1.106 i nuovi casi di coronavirus in Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:32 - Nel Salernitano focolaio in casa di riposo

Un focolaio di Covid-19 è scoppiato nella casa di riposo per anziani di Sant'Arsenio, in provincia di Salerno. Positivi sono risultati 12 su 13 ospiti che hanno effettuato il tampone molecolare. Anche tre operatori della struttura sono positivi. L'allarme è scattato a seguito del ricovero, nel vicino ospedale di Polla, di un ospite della casa di cura risultato positivo. Al momento sia gli anziani sia gli operatori della struttura non presentano gravi sintomi, mentre altri collaboratori della casa di risposo sono in quarantena fiduciaria presso le loro abitazioni. C'è apprensione tra i familiari degli anziani ai quali l'ingresso nella casa di riposo era stato interdetto da mesi in via precauzionale.