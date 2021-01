Covid, Tar Campania: sì a rientro a scuola per superiori

La decisione del Tar

La Regione Campania, hanno osservato i giudici amministrativi nel provvedimento d'urgenza, dovrà "conformarsi a quanto prescritto nel citato Dpcm per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti". Il giudizio di merito è fissato per il 16 febbraio.

Rientro entro l'1 febbraio

Il rientro in classe dovrà avvenire entro l'1 febbraio per consentire di adottare tutte le misure "ma anche in ragione - osservano ancora i giudici amministrativi - dello stato avanzato dell'anno scolastico in corso, ormai alle soglie del secondo quadrimestre, e dunque consumato per la metà circa". Ma c'è anche la possibilità di anticipare "ove le condizioni locali lo consentissero il rientro in presenza del contingente di studenti individuato".