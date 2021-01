Scuola, Tar Campania: quarta e quinta elementare in presenza da domani

Bocciata l’ordinanza del governatore De Luca che prevedeva lezioni in presenza solo per le classi prime, seconde e terze della scuola primaria. Per le medie didattica a distanza fino al 23 gennaio

In Campania da domani le classi quarte e quinte elementari tornano in presenza. È quanto ha stabilito il Tar, che ha accolto il ricorso presentato lunedì da alcune associazioni, bocciando dunque l’ordinanza regionale firmata al governatore Vincenzo De Luca, la quale disponeva lezioni in presenza solo per le classi prime, seconde e terze della scuola primaria. ”Il Tar della Campania si è pronunciato sull'ordinanza relativa all'attività scolastica nella nostra regione, stabilendo l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola Primaria - si legge in una nota diffusa dall’Unità di crisi -. Si ricorda che la Regione aveva già consentito l'attività didattica in presenza fino alla terza classe elementare, cui si aggiungono ora anche la quarta e la quinta, a partire da domani, 21 gennaio 2021”. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

Scuole medie in dad fino al 23 gennaio

Nella nota si spiega poi che "rimangono in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano pertanto sospese fino al 23 gennaio". Per quanto riguarda invece le superiori, una decisione verrà presa dopo il 23 gennaio, come previsto nell'ordinanza regionale. “A breve - conclude l’Unità di crisi - sarà emanata un'ordinanza che riassumerà l'insieme delle decisioni relative all'attività scolastica, coerenti con quanto stabilito. Sarà consentito ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali”.