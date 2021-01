Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'incidenza contagi-test è dunque del 6,99%. In calo anche il numero delle vittime, 12, di cui sei risalenti alle ultime 48 ore e altrettante decedute in precedenza ma registrate in ritardo

Sono 1.021, di cui 57 sintomatici, i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, su un totale di 14.588 tamponi di cui 1.009 antigenici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:44 - In Campania 1.021 casi su oltre 14mila tamponi

Sono 1.021, di cui 57 sintomatici, i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, su un totale di 14.588 tamponi di cui 1.009 antigenici. L'incidenza contagi-test è dunque del 6,99%. In calo anche il numero delle vittime, 12, di cui sei risalenti alle ultime 48 ore e altrettante decedute in precedenza ma registrate in ritardo. Il bollettino dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala inoltre 452 guariti. I posti di terapia intensiva occupati sono 94, tre in meno di ieri, mentre si attesta a 1.460 (+28) il numero delle degenze.