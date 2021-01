Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In risalita il numero dei posti letto occupati, 97 in terapia intensiva e 1.432 quelli di degenza

Si attesta al 7,74% il rapporto positivi-test in Campania. I nuovi contagi censiti sono 1.132 (di cui 94 sintomatici) su 14.611 tamponi, di cui 11 antigenici. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala 23 vittime, di cui nove decedute nelle ultime 48 ore e 14 risalenti ai giorni precedenti; 1.488 i guariti. In risalita il numero dei posti letto occupati, 97 in terapia intensiva e 1.432 quelli di degenza.