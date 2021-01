Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Medici - stessa decisione anche per gli Ordini delle altre province della Campania (medici, odontoiatri, professioni sanitarie, ostetriche, psicologi, infermieri) - anche se in pensione, rientreranno tra coloro ai quali è possibile somministrare il vaccino nelle prime fasi del programma.

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 1.021 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:26 - Sindaco Torre del Greco comunica decesso di 4 anziani

Ancora una giornata tragica sul fronte dell'emergenza epidemiologica a Torre del Greco (Napoli). Quattro anziani che risultavano positivi al Covid-19 sono infatti morti nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dal sindaco Giovanni Palomba al termine dell'aggiornamento al Centro operativo comunale: si tratta di D.C. di 81 anni, S.R. di 74 anni, V.P. di 80 anni e D.N.A. 90 anni. Sale così a quota 79 il tragico bilancio dei decessi collegati alla pandemia nella città vesuviana, undici dei quali registrati da inizio 2021. Alto anche il dato relativo ai nuovi contagi, 38, a fronte delle 43 guarigioni comunicate da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionali. Numeri questi che portano a 306 il conto complessivo degli attuali contagiati, 25 dei quali risultano ospedalizzati.

7:23 - Campania, vaccino subito anche per medici in pensione

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Medici - stessa decisione anche per gli Ordini delle altre province della Campania (medici, odontoiatri, professioni sanitarie, ostetriche, psicologi, infermieri) - anche se in pensione, rientreranno tra coloro ai quali è possibile somministrare il vaccino nelle prime fasi del programma. Questa è l'intesa che si è stabilito di sottoporre all'Unità di Crisi nel corso di un incontro tra il direttore generale tutela della salute regionale, i tre direttori generali delle Asl della Città metropolitana di Napoli e il Presidente dell'Ordine dei medici e professioni sanitarie di Napoli e Provincia, Silvestro Scotti. Gli Ordini invieranno l'elenco degli iscritti alle Asl competenti, e queste provvederanno a convocare gli stessi seguendo la cronologia di iscrizione. Tale procedura - si sottolinea - sempre nel rispetto delle dosi disponibili, secondo le forniture, e nel rispetto della necessità di assicurare la seconda dose e la somministrazione a tutte le altre categorie previste nella prima fase.

7:19 - Napoli, Osimhen, ancora positivo al Covid

Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri da Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana. Lo rende noto il Napoli. Osimhen è risultato positivo al suo ritorno in Italia dalla Nigeria dopo una festa per il suo compleanno. L'attaccante è in isolamento nella sua casa a Posillipo.