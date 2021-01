Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Dall'inizio dell'emergenza sono dunque 19.9771 i positivi in Campania a fronte di 2.147.766 tamponi esaminati

Sono 1.253 i pazienti risultati positivi ieri al Covid-19 in Campania di cui 1.170 asintomatici e 83 sintomatici. I tamponi eseguiti sono stati 15.411. Dall'inizio dell'emergenza sono dunque 19.9771 i positivi in Campania a fronte di 2.147.766 tamponi esaminati. Si registrano 13 deceduti di cui 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.128; il totale dei guariti è di 121.255.