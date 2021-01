Rider picchiato a Napoli, confermati i fermi per i quattro minorenni

Il giudice ha inoltre disposto la detenzione per i quattro minorenni, due 17enni e due 16enni, in un istituto minorile

Il giudice Marina Ferrara del Tribunale dei Minorenni di Napoli ha confermato il decreto di fermo emesso dalla Procura dei Minorenni nei confronti dei quattro ragazzini accusati di aver aggredito un rider la notte tra l'1 e il 2 gennaio scorsi a Napoli. Insieme a loro anche due maggiorenni. Alla vittima, Giovanni Lanciato, di 50 anni, è stato rubato lo scooter.

Disposta la detenzione

Il giudice ha inoltre disposto la detenzione per i quattro minorenni, due 17enni e due 16enni, in un istituto minorile. I ragazzi e i genitori sono scoppiati in lacrime dopo la lettura della sentenza. La camera di consiglio è durata circa due ore. Secondo quanto si è appreso i ragazzi hanno risposto a tutte le domande poste dal giudice e hanno ammesso le loro responsabilità.

Verifiche su raccolta fondi

Intanto, la Procura di Napoli sta svolgendo accertamenti sui promotori della colletta che ha preso il via subito dopo la notizia dell'aggressione e del furto subito dal 50enne. Lo riportano alcuni organi di stampa. L'iniziativa, con cui sono stati raccolti circa 10 mila euro, è nata con l'obiettivo di riacquistare il mezzo che però è stato restituito al legittimo proprietario nel giro di poco tempo. Proprio per questo motivo Lanciato decise di rinunciare a quei soldi. Al momento non risultano indagati ma l'attenzione degli investigatori è rivolta verso un gruppo di imprenditori dell'area nord di Napoli, alcuni dei quali con parentele nella criminalità organizzata. A far scattare gli accertamenti sono state le immagini (video e foto) in cui la vittima della rapina rinuncia alla somma di denaro raccolta mentre è accanto agli imprenditori promotori dell'iniziativa.