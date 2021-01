Avellino, rientra in carcere con 17 ovuli di cocaina in corpo: è grave

Ha ingerito 17 ovuli di cocaina prima di rientrare in carcere dopo un permesso, ma uno degli involucri si è aperto nell'intestino e ora il detenuto rischia la vita. E' accaduto ieri nel carcere di Bellizzi Irpino, frazione di Avellino. A darne notizia sono Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo, segretari dell'Osapp, sindacato di polizia penitenziaria. L'uomo è stato ricoverato nella terapia intensiva di un ospedale napoletano.

Le parole del sindacato Osapp

I due sindacalisti, dopo avere espresso preoccupazione nei confronti del detenuto, sottolineano che "purtroppo, nonostante i benefici previsti e concessi per legge dai magistrati di sorveglianza di turno, molti detenuti non hanno remore a perpetrare reati, anche rischiando la propria vita. E ciò deve indurci a riflessioni - dicono ancora - affinché si possano apportare le dovute modifiche legislative e deterrenti a questi incresciosi fenomeni che destabilizzano l'ordine e la sicurezza dei penitenziari". "Invitiamo i garanti dei detenuti, - aggiungono - dal nazionale ai regionali, ed ora anche ai provinciali, a esprimersi in merito".