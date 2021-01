Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri è salito il numero dei ricoveri in terapia intensiva, con 113 posti letto occupati contro i 102 del giorno precedente su 656 disponibili

Ieri, secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania, sono stati 1.554 i positivi al Coronavirus su 19.003 tamponi esaminati.

Intanto, la Regione Campania, con una comunicazione, afferma all’Ansa: “In relazione al numero di terapie intensive occupate quotidianamente, l'Unità di Crisi della Regione Campania conferma che il dato viene comunicato al Ministero della Salute puntualmente e correttamente, come da bollettino ufficiale, ogni giorno. Quanto all'ulteriore recente richiesta del Ministero, che riguarda un dato di dettaglio, il sistema informatico è stato prontamente aggiornato e già da domani il flusso informativo sarà completo, al netto della errata comunicazione di un operatore negli ultimi due giorni” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI)

8:00 - In Campania 1.554 positivi su 19.003 tamponi

Sale di poco in Campania la curva dei contagi: oggi il rapporto positivi-tamponi è all'8,17% contro il 7,75 di ieri. Sale però improvvisamente il numero dei ricoveri in terapia intensiva: oggi i posti letto occupati sono 113 contro i 102 di ieri, su 656 disponibili. Ben 32 le nuove vittime censite. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi si segnalano 1.554 positivi (di cui solo 84 sintomatici) su 19.003 tamponi. Dieci i decessi nelle ultime 48 ore, cui se ne sommano altri 22 risalenti ai giorni scorsi ma registrati solo ieri. I posti letto di degenza occupati sono 1.325, 32 in meno di ieri.