Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 625 i nuovi positivi al coronavirus registrati in 24 ore in Campania a fronte di 6.849 tamponi eseguiti.

Intanto, il questore di Napoli ha emesso quattro Daspo nei confronti di altrettante persone a seguito degli scontri avvenuti in via Santa Lucia in occasione del corteo non autorizzato contro le restrizioni anti Covid dello scorso 23 ottobre. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:00 - In Campania 625 casi su 6.849 tamponi

Sono 625 i nuovi casi di coronavirus registrati in 24 ore in Campania a fronte di 6.849 tamponi eseguiti. Le persone attualmente positive in regione sono 78.491, mentre i contagi totali da inizio pandemia sono 187.189.