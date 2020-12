Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così l’ente campano in una comunicazione: “L'Unità di Crisi della Regione Campania conferma che il dato viene comunicato al Ministero della Salute puntualmente e correttamente, come da bollettino ufficiale. Il sistema informatico è stato prontamente aggiornato”

Nella giornata di ieri, secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania, sono 930 i positivi - 73 sintomatici - su 11.985 tamponi esaminati. Intanto, la Regione Campania, con una comunicazione, afferma all’Ansa: “In relazione al numero di terapie intensive occupate quotidianamente, l'Unità di Crisi della Regione Campania conferma che il dato viene comunicato al Ministero della Salute puntualmente e correttamente, come da bollettino ufficiale, ogni giorno. Quanto all'ulteriore recente richiesta del Ministero, che riguarda un dato di dettaglio, il sistema informatico è stato prontamente aggiornato e già da domani il flusso informativo sarà completo, al netto della errata comunicazione di un operatore negli ultimi due giorni” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE - GRAFICHE)

7:05 – Regione: “Da domani flusso informativo completo su terapie intensive”

7:04 – Capodanno a Bacoli, Comune vieta vendita fuochi d’artificio

Vietata la vendita e l'accensione di fuochi d'artificio e pirotecnici nella notte di san Silvestro e a Capodanno a Bacoli. È quanto ha stabilito con un'ordinanza il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione per rispetto alle famiglie della città che hanno perso un proprio caro per il Covid-19 e per evitare incidenti. "È un atto di rispetto verso le tante famiglie di Bacoli che, in questo anno terribile, hanno perso un proprio caro - ha affermato Della Ragione - Un atto di vicinanza a quanti hanno sofferto a causa della pandemia. Oltre che un richiamo a quanti, troppo spesso, si trovano a festeggiare il nuovo anno al pronto soccorso per i danni procuratisi con i fuochi. Ritengo il provvedimento doveroso, pur comprendendo le difficoltà di vigilarne il controllo". Il sindaco, inoltre, ha inviato una nota a tutte le forze dell'ordine presenti in città, ravvisando la necessità di intensificare i controlli presso i bar e le piazze del territorio, per scongiurare le situazioni di assembramento.

7:00 – Ieri in Campania 930 positivi su quasi 12mila tamponi

Si abbassa, in Campania, la curva dei contagi. Nella giornata di ieri, secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania, sono 930 i positivi - 73 sintomatici - su 11.985 tamponi esaminati. La percentuale positivi-tamponi è pari a 7,75%; ieri era pari a 9,12%. Sono 47 i deceduti - 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 38 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 1.763 le persone guarite. Questo il report posti letto su base regionale: posti letto di terapia intensiva disponibili 656, occupati 102; posti letto di degenza disponibili 3.160 (sia Covid, sia offerta privata), occupati 1.357.