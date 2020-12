Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L'aumento dei contagi riscontrato nel comune di Furore (Salerno), in Costiera Amalfitana, ha spinto il sindaco Giovanni Milo a inasprire le restrizioni sul territorio comunale durante queste festività natalizie

Intanto, ieri sono stati 539 i nuovi contagi in Campania.

8:46 - Aumentano i casi a Furore, vietate le visite a parenti

L'aumento dei contagi riscontrato nel comune di Furore (Salerno), in Costiera Amalfitana, ha spinto il sindaco Giovanni Milo a inasprire le restrizioni sul territorio comunale durante queste festività natalizie. Il primo cittadino con l'ordinanza numero 55, dopo aver ricevuto la segnalazione dell'Asl in merito a nuovi cittadini positivi e in considerazione dei "numerosi contatti stretti degli stessi che vanno verificati", ha disposto che fino al prossimo 6 gennaio sarà vietato far visita a parenti ed amici se non per comprovate motivazioni di necessità ed urgenza. Inoltre, sono state estese anche ai giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio le misure "già adottate dall'Autorità Governativa per i giorni prefestivi e festivi che ricorrono nel periodo natalizio". Disposta anche la chiusura del cimitero comunale e delle chiese, eccezion fatta per i funerali che dovranno essere celebrati in forma strettamente privata.