Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 310 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato somministrato ieri mattina il vaccino anti Covid. Il presidente ha seguito l'avvio delle vaccinazioni nella tenda allestita all'esterno dell'Ospedale Cotugno di Napoli e poi è andato in riunione con il direttore generale Maurizio Di Mauro. Al termine dell'incontro, si è sottoposto al vaccino nella direzione dell'ospedale napoletano, come si apprende da fonti della Regione Campania. La notizia, però, ha provocato dure reazioni, a partire da quella del sindaco del capoluogo campano, Luigi de Magistris: "Trovo davvero inqualificabile e indegno l'abuso di potere del presidente De Luca, che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari e anziani. La salute del presidente De Luca viene purtroppo prima del popolo campano. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa. Poi verrà, invece, il momento in cui tutti dovremmo vaccinarci e allora sarà giusto che tutti diano l'esempio, a cominciare da chi ricopre incarichi pubblici ed istituzionali". Contro il governatore si è scagliato anche il leader della Lega Matteo Salvini, che su Twitter ha scritto: "De Luca salta la fila e toglie il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno".