Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri in Campania ci sono stati 433 nuovi casi di Coronavirus.

Saranno tra 35 e 40mila le dosi del vaccino Pfizer che arriveranno in Campania per la seconda fase della vaccinazione destinata a tutti gli operatori sanitari impegnati contro il Covid-19. Lo apprende l'Ansa da fonti della Regione Campania. L'arrivo delle dosi è previsto tra stasera e domani mattina e saranno distribuite direttamente nei 27 hub di vaccinazione decisi dalla Regione e attrezzati con i frigoriferi per garantire la giusta temperatura.