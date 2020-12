Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il governatore della Campania: "Se vogliamo godere del Natale quest'anno apriremo a gennaio le porte delle terapie intensive e le porte dei cimiteri per altre diecimila decessi per Covid"

"Ho il terrore che a ridosso di Natale ci sia un assalto ai treni con migliaia di persone che portano il contagio da fuori regione". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo de Luca

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 1.219 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:29 - Vincenzo De Luca: "Mobilità tra Comuni? Sarà catastrofe"

"Se apriamo la mobilità nei piccoli Comuni che sono 10 milioni di abitanti non ci sarà più nulla da fare perché avremo una ripresa drammatica del contagio a gennaio". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a Che tempo che fa. De Luca ha bocciato le scelte di governo "che sono state a macchia di leopardo" che in parte ha frenato il contagio ma il risultato è stata l'estensione a tutta Italia. "E ora non mi si dica di aprire la mobilità a dieci milioni di abitanti", ha detto ancora De Luca, ritenendo tale scelta inaccettabile.

7:24 - Vincenzo De Luca: "Controlli, altrimenti a gennaio migliaia morti"

"Ho il terrore che a ridosso di Natale ci sia un assalto ai treni con migliaia di persone che portano il contagio da fuori regione". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo de Luca, intervenendo a Che tempo che fa. De Luca ha invocato misure stringenti e controlli perché "se vogliamo godere del Natale quest'anno apriremo a gennaio le porte delle terapie intensive e le porte dei cimiteri per altre diecimila decessi per Covid. Questo è il quadro". De Luca ha poi precisato che in Campania sarà seguita la linea del rigore.