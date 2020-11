Maltempo, tornano regolari i collegamenti nel golfo di Napoli

Sono ripresi i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli, dopo le numerose sospensioni provocate dal maltempo nella giornata di ieri. Operativi sia i mezzi veloci che le navi per Capri, Ischia Porto, Casamicciola e Procida, che effettueranno il servizio ridotto dei giorni festivi, in vigore dalla emanazione della zona rossa in Campania. (IL METEO DI OGGI IN CAMPANIA)