Maltempo in Campania, interrotta tratta della linea Circumvesuviana

Disagi per via del maltempo in Campania, in particolare sulla linea Circumvesuviana. Come annunciato dal sito dell'Ente autonomo Volturno, da questa mattina e fino a nuovo avviso “la circolazione ferroviaria della linea Napoli-Baiano è interrotta tra le stazioni di Nola (Napoli) e Baiano (Avellino)”. Di conseguenza “i treni in partenza da Napoli termineranno la corsa a Nola”. L'Eav informa inoltre che “tra le stazioni di Nola e Baiano è istituito un servizio sostitutivo con bus”. Nel capoluogo campano, oggi resteranno chiusi tutti i parchi cittadini e i cimiteri. (PREVISIONI METEO IN ITALIA - METEO A NAPOLI)

Vento forte e danni nel Casertano

Danni si registrano nel Casertano, dove il forte vento ha sradicato diversi alberi e divelto cartelloni pubblicitari e porzioni di tetti. Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e dei distaccamenti sparsi sul territorio, anche in abitazioni danneggiate. A Santa Maria Capua Vetere, alcuni pannelli si sono staccati dall'Arco di Adriano, dove erano stati posizionati per lavori di ristrutturazione, precipitando in strada. Anche alcuni lampioni sono stati quasi abbattuti. A Caserta, insieme a alberi e a qualche palo della luce, si è staccata ed è volata da uno stabile del rione Vanvitelli, popoloso quartiere del centro città, una grossa porzione di tetto, che si è schiantata sull'asfalto colpendo un'auto. Anche ad Aversa ci sono numerosi alberi e cartelloni pubblicitari caduti, come nei comuni del circondario, dove nei giorni scorsi le piogge avevano provocato anche numerosi allagamenti.