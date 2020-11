Maltempo nel Salernitano, frane e allagamenti nel golfo di Policastro

Le forti piogge della scorsa notte hanno provocato, nella zona del golfo di Policastro, a sud di Salerno, ingenti danni (LE PREVISIONI IN CAMPANIA). A Santa Marina e Vibonati si è verificata una frana nel centro storico, mentre a Capitello alcune famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni invase da fango e detriti. Gli sfollati sono stati ospitati per la notte nel cine teatro, aperto appositamente. Sul posto per gli interventi i vigili del fuoco dei distaccamenti di Policastro e Sala Consilina ed i volontari della protezione civile.