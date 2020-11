Maltempo, mamma bloccata in auto con due bimbi nel Casertano: salvata

È successo a Casal di Principe ieri sera: l’acqua è arrivata all’altezza dei finestrini quando un autista si è reso conto del pericolo e ha tratto in salvo la famiglia. Le piogge intense e il vento forte si è intanto abbattuto nella nottata in tutta la provincia

A Casal di Principe, ieri sera, una madre e i suoi due bambini sono stati salvati in extremis da un autista della Ctp, dopo che erano rimasti bloccati nella propria autovettura ferma in strada e sommersa dall'acqua per il violento maltempo che si è abbattuto ieri sera (LE PREVISIONI IN CAMPANIA - IL MALTEMPO NEL SALERNITANO).

Il salvataggio

L'acqua era arrivata all'altezza dei finestrini della vettura con a bordo la madre e i due bimbi, quando l'autista, in servizio sulla vettura 3838 impegnata sulla linea T51 Aversa-Castel Volturno (località Pinetamare) si è reso conto del pericolo, si è avvicinato alla vettura e ha tratto in salvo la famiglia. Un gesto da eroe, visto che il conducente (Roberto il suo nome) ha messo in pericolo anche la sua vita, salvandone tre. I colleghi e la stessa azienda si sono congratulati immediatamente con lui.

Il maltempo nel territorio

Piogge intense e vento forte hanno flagellato in nottata il Casertano. Fiumi d'acqua hanno attraversato Mondragone e Casal di Principe, con allagamenti in case e cantine, e tanti sono gli alberi caduti.